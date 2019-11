Guns N' Roses, Axl Rose cade sul palco a Las Vegas. Video

Durante lo show di Slash e soci al Caesars Palace di Las Vegas andato in scena lo scorso 1 novembre Axl Rose è caduto sul palco. Durante l’esecuzione del brano “Knockin' On Heaven's Door” di Bob Dylan, nella versione da quattordici minuti, il frontman dei Guns N' Roses è scivolato sul palcoscenico e ha fatto una brutta caduta. Il cantante si è preso un momento per dire qualcosa al microfono ma è subito tornato in pista continuando con lo spettacolo.

Qualche istante dopo, Axl Rose si è spostato a lato della scena per prendere un asciugamano e asciugare l’area del palco, probabilmente scivolosa,in cui il leader del gruppo statunitense ha perso l'equilibrio.

È possibile vedere il video dell’accaduto sul sito di TMZ - che ha riportato l’accaduto - a questa pagina.

Questa sera, 2 novembre, i Guns N' Roses saranno nuovamente in concerto al Caesars Palace di Las Vegas. Ecco di seguito un estratto dall'esibizione di ieri sera, dove - tra gli altri - hanno eseguito "Welcome to the jungle".