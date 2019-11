Achille Lauro a Roma, polemica con gli organizzatori: esibizione annullata

Il cantautore e rapper di “Rolls Royce” avrebbe dovuto tenere un evento questa sera, 2 novembre, a Roma - all’ “Ex Forlanini” di Roma - ma la serata in questione è stata annullato. La decisione è stata presa dalla società che gestisce il management di Achille Lauro a causa delle imprecisioni diffuse sui social media e da tutti gli organi di stampa circa l’ospitata di Lauro al locale capitolino. Da quanto si legge dalla stories pubblicata sul profilo Instagram del cantante, l’evento - che sarebbe dovuto essere solamente un dj set - è stato promosso come un vero e proprio concerto e annunciato, in alcuni casi, con le tracce che sarebbero state eseguite.

Il management, scusandosi per l’inconveniente, ha inoltre precisato che l’annullamento dell’evento non è riconducibile all’artista e alla società che lo segue ma “addebitabile esclusivamente a chi ha promosso un evento spacciandolo per un altro”. Sempre dalla stories pubblicata su Instagram si legge che Achille Lauro non sarà impegnato in un alcun concerto a Roma - dove si è esibito lo scorso ottobre nella tappa romana del suo "Rolls Royce Las Vegas tour" - per tutto il 2019.