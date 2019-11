Pink Floyd, i 40 anni di “The Wall”: una canzone al giorno. “Another brick in the wall – Part 3”.

In questa canzone Pink pare aver posato uno dei mattoni più pesanti del muro, quello che conduce al definitivo isolamento dal mondo. Rispetto alla sconnessa richiesta d’aiuto di “Don’t Leave Me Now”, il protagonista sembra infatti aver cam-biato pelle, in una sorta di cinico irrigidimento capace di tramutare la sofferenza della segregazione in un traguardo da raggiungere. Seduto mestamente davanti alla TV, dopo aver cercato compulsivamente qualcosa da guardare, Pink esplode in un nuovo accesso di violenza fracassando un altro televisore. Il rumore del televisore sfasciato all’inizio della canzone è stato registrato nel parcheggio degli studi Producers Workshop di Los Angeles: vennero acquistati alcuni apparecchi non funzionanti e a occuparsi della registrazione furono James Guthrie e Brian Christian. A rompere materialmente il televisore fu invece Phil Taylor.

Domani scriveremo di “Goodbye cruel world”.

I testi sono tratti dal libro di The Lunatics “Pink Floyd. Il fiume infinito”, pubblicato da Giunti, per gentile concessione degli autori e dell’editore; al libro rimandiamo per la versione integrale dei testi di presentazione delle canzoni di “The Wall”.