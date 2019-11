Pink Floyd, i 40 anni di “The Wall”: una canzone al giorno. “Don’t leave me now”.

Avviluppato nella sua spirale autodistruttiva Pink è ormai preda di ossessioni paranoiche, fuori di senno, isolato dal mondo in una stanza d’albergo che ha fatto letteralmente a pezzi.

L’incipit di “Don’t Leave Me Now” è scandito da un respiro pesante (di Gilmour) che suscita nell’ascoltatore inquietudine e senso di panico, sottolineati dagli interventi grevi di pianoforte e dagli echi di tastiera. L’idea del respiro riprende un esperimento del 1970 in “Body Transport”, brano di “Music From The Body”.

Il pezzo risuona come l’ultimo anelito disperato prima del baratro, una vana invocazione d’aiuto alla moglie e più in generale al mondo esterno, in una fase della vicenda in cui i confini tra lucidità e follia sono ormai indefinibili. La voce di Waters è sinistra, volutamente sconnessa.

Dal minuto 3:00 l’Hammond introduce l’intervento musicale del resto del gruppo.

Domani scriveremo di “Another brick in the wall – Part 3”.

