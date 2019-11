Pink Floyd, i 40 anni di “The Wall”: una canzone al giorno. “Mother”.

La morbosità della madre di Pink è una stretta mortale che imprigiona il protagonista e lo porta alla deriva: la protezione ossessiva impedisce a Pink di costruirsi una vita propria e la frase “Mamma ti aiuterà a costruire il muro” risuona come un soffocante atto d’amore-egoismo dalle controindicazioni letali, quasi a non voler permettere al figlio di recidere il cordone ombelicale. Waters attinse in parte da esperienze personali ma poi caratterizzò il personaggio della madre con ulteriori aspetti volutamente caricaturali.

Introdotta dal sospiro di Pink/Roger, dalla mancata risposta al telefono di sua moglie, la canzone si fregia di uno splendido assolo di David Gilmour. Si ricollega, come ispirazione, a una canzone omonima: la “Mother” che apriva il disco di John Lennon con la Plastic Ono Band del 1970, uno dei lavori più amati dal bassista dei Pink Floyd. La voce della madre venne affidata a David Gilmour, mentre la parte di Pink fu cantata da Roger Waters.

“Mother” è una delle poche canzoni dei Floyd in cui non ha suonato Mason: il batterista stentava a inquadrare il particolare ritmo della canzone. Si rese necessario l’intervento di un turnista e la scelta cadde su Jeff Porcaro, batterista dei Toto che aveva lavorato, tra gli altri, con gli Steely Dan.

