Pink Floyd, i 40 anni di “The Wall”: una canzone al giorno. “The thin ice”.

Il tambureggiante prologo di “In The Flesh?” si stempera in un’accogliente diteggiatura di pianoforte di Richard Wright, una sorta di ninna nanna introdotta dal pianto di un neonato. È il sipario sulla vita di Pink. L’innocenza della fanciullezza e le amorevoli cure della madre lasceranno presto il passo alle insidie della crescita; alla soave voce di Gilmour, abile a cantare l’amore incondizionato di un genitore verso il proprio figlio, si contrappone la cinica interpretazione di Waters, che redarguisce il fanciullo sui pericoli incombenti: “Se vai a pattinare / Sul ghiaccio sottile della vita moderna / Non sorprenderti se una crepa nel ghiaccio / Ti si apre sotto ai piedi”. La coda strumentale riprende il tema di “In The Flesh?”, gettando un velo di disperata inquietudine sulle sorti del protagonista.

Il titolo del brano fu ispirato da “Skating Away On The Thin Ice Of The New Day” dei Jethro Tull, pubblicato il 26 ottobre 1974 nell’album “War Child”.

