Joan As Police Woman e Federico Dragogna (Ministri) nel programma di Germi a novembre

Anche per il mese di novembre Germi, il locale milanese aperto in zona Navigli a Milano da Manuel Agnelli e Rodrigo D'Erasmo, ha annunciato i prossimi appuntamenti in programma.

In cartellone, eventi per la Milano Music Week, i "Rockol Talk Shows” e, tra gli altri, la presentazione del libro “Queen - Opera Omnia” di Roberto De Ponti oltre a un concerto di Joan As Police Woman e una serata con Federico Dragogna in “Quello che ho capito di De André”.

Di seguito è riportato il calendario completo; ci si può prenotare agli eventi qua. L’ingresso al locale è riservato ai possessori della tessera ACSI che è possibile richiedere on line, anche 24 ore prima dell’evento.