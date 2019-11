Bruce Springsteen: ecco il bootleg ufficiale del concerto ad Asbury Park nel 1996

È stato pubblicato oggi, venerdì 1 novembre, un nuovo bootleg ufficiale del Boss, che si va ad aggiungere alla serie di download mensili sul suo sito web. L’album live in questione, disponibile sul sito web di Bruce Springsteen, testimonia il live del 24 novembre 1996. Lo show è stato il primo concerto tenuto da Springsteen ad Asbury Park dopo oltre vent’anni. Per il tour acustico di “The ghost of Tom Joad” il Boss ha deciso di fare nuovamente tappa nella città sulla costa del New Jersey, a cui è legato l’inizio della sua carriera musicale, con uno spettacolo andato in scena al Paramount Theatre.

Il concerto di Bruce Springsteen - con il supporto di Danny Federici, Patti Scialfa e Soozie Tyrell - del 24 novembre 1996 ha proposto dal vivo brani del primo album “Greetings from Asbury Park, N.J.” - che porta il nome proprio della città cara al Boss - sia rarità eccezionalmente suonate live come "Shut out the light", disponibile anche nell'estratto riportato di seguito.

Ecco la tracklist:

Blinded by the Light

Does This Bus Stop at 82nd Street?

Growin' Up

Atlantic City

Independence Day

Straight Time

Darkness On The Edge Of Town

Johnny 99

Mansion on the Hill

Wild Billy's Circus Story

Red Headed Woman

Two Hearts

When You're Alone

Shut Out The Light

Born in the U.S.A.

The Ghost of Tom Joad

Sinaloa Cowboys

The Line

Racing in the Street

Across The Border

Working On The Highway

This Hard Land

Rosalita (Come Out Tonight)

4th of July, Asbury Park (Sandy)

The Promised Land