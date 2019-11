Sex Pistols, venduta all'asta una rara copia in vinile di ‘God save the Queen’

Una rara copia in vinile del singolo “God save the queen” della punk band britannica è stata battuta all'asta oggi, 1 novembre, per 13.000 sterline. Martin Hughes, della britannica Wessex Auction Rooms ubicata nei pressi di Chippenham, ha detto: “Questo oggetto è il Sacro Graal e per quanto ne so non è mai stato ascoltato”. Il disco, stando alla descrizione, è risultato essere in perfette condizioni ed è uno dei vinili più preziosi di tutti i tempi.

Pubblicato il 27 maggio 1977, nella settimana in cui ricorreva il venticinquesimo anniversario del regno della Regina Eisabetta II, “God save the Queen” è stato il secondo singolo dei Sex Pistols e, successivamente, traccia inclusa nell’unico e vero album del gruppo “Never Mind The Bollocks” - uscito per la Virgin Records il 28 ottobre 1977.

Il singolo di “God save the queen” è stato originariamente registrato per la A&M Records ma la maggior pare delle copie realizzate del disco sono state distrutte non appena l’etichetta ha abbandonato la punk band. Il vinile superstite è stato messo all’incanto per una cifra stimata, inizialmente, tra le 12.000 e le 15.000 sterline e prima dell’asta è stato descritto come “una copia di uno dei dischi più rari e più ricercati al mondo. Contenuto nella custodia originale A&M, con il corrispettivo adesivo A&M Records.”

Sul sito della BBC è possibile prendere visione di alcune foto del vinile battuto all’asta e di alcune immagini d’archivio, come uno scatto che ritrae i Sex Pistols intenti a firmare il contratto con l'etichetta A&M dando le spalle a Buckingham Palace.