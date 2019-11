Dave Grohl duetta con la figlia in un programma per bambini. Video

Il frontman dei Foo Fighters è solito circondarsi delle proprie tre figlie per suonare insieme a loro. Violet, per esempio, ha fatto coppia fissa con il padre Dave Grohl e la sua band durante il tour europeo della scorsa estate. Già lo scorso anno la figlia tredicenne è stata impegnata come corista dei Foo Fighters e nell’ottobre 2018 ha accompagnato il già batterista dei Nirvana nell’esibizione di “When we were young” di Adele e “Idontwannabeyouanymore” di Billie Ellish.

Recentemente Dave Grohl è stato ospite del programma Ryan's Mystery Playdate, in onda sul canale americano dedicato ai più piccoli Nick Jr. - spin-off del già conosciuto Nickelodeon. Il leader dei Foo Fighters, durante la puntata, si è divertito a giocare e a suonare insieme ai bambini oltre che in compagnia della figlia Ophelia - nata nel 2014, sempre dall’unione di Grohl e Jordyn Blum, sposati dal 2003.

Sul sito People, a questo indirizzo, sono disponibili alcune foto e un video dell’episodio. Nella clip in questione il già batterista dei Nirvana suona la batteria e si esibisce in “If You're rockin' & you know It” (ispirata alla celebre canzone per bambini “If you’re happy and you know it “) insieme ai bambini e a Ophelia.

L’episodio, dal titolo “Ryan’s Legendary Playdate”, è stato anticipato da un trailer a supporto del programma. Ryan - il bambino che ha raggiunto una certa notorietà grazie alle recensioni video di giocattoli, protagonista della serie a cui dà il nome - esordisce nella clip chiedendo: “Siete pronti per fare del rock?”. La risposta da perfetta figlia di una rockstar arriva proprio da Fifi: “Sono sempre pronta per suonare”.

Nel video promozionale Dave Grohl si presenta così: “Ciao a tutti sono Dave Grohl e sono un musicista rock, ma questa non è la cosa più cool qui. Mia figlia guarda questo show da sempre, quindi per lei è come incontrare una vera rockstar. E non sono io la rockstar in questione, bensì Ryan. Spero sia pronto per darsi al rock, perchè è quello che faremo”.

“Per tutti i bambini è importante studiare musica e imparare a suonare uno strumento. Ma la cosa più bella è quando ti ritrovi poi con i tuoi amici per suonare insieme. Quella è la parte migliore”.

Il già batterista dei Nirvana ha poi aggiunto:

Recentemente i Foo Fighters hanno annunciato di essere al lavoro su nuova musica. Dave Grohl, durante il concerto andato in scena sul palco del Rock in Rio, ha detto: "“La prossima settimana andiamo a casa e iniziamo a lavorare al nuovo disco dei Foo Fighers”. Giorni fa, invece, Taylor Hawkins ha fatto sapere che l'anno prossimo, per i venticinque anni di attività della band - che nel 1995 ha pubblicato il primo album eponimo "Foo Fighters" - potrebbe esserci qualche sorpresa in arrivo.