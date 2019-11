Music Biz, l'industria musicale spiegata facile: YouTube, la battaglia sul value gap

Cos'è il value gap? E cosa un safe harbor? Quale battaglia stanno portando avanti le associazioni di categoria internazionali che rappresentano gli artisti? E perché YouTube ha più margine di manovra rispetto a concorrenti come Spotify? Ne parliamo nella puntata di oggi di Music Biz:

La musica purtroppo non è solo gruppi e canzoni, è anche industria musicale. Spesso gli appassionati si scontrano con termini poco chiari, in lingua straniera, che hanno a che fare con i meccanismi che stanno dietro alla musica. Noi in questa rubrica cercheremo di spiegarli in modo diretto, semplice e comprensibile da tutti.

Buona visione!

