My Chemical Romance, la reunion: annunciato un concerto a Los Angeles

Il gruppo capitanato da Gerard Way - che nei giorni scorsi si è espresso su come la band separatasi nel 2013 sia nata come ‘terapia’ dopo la strage dell'11 settembre del 2001 - dopo quasi sette anni si riunisce.

I My Chemical Romance hanno comunicato la reunion della band con un post sui social, annunciando un concerto per il prossimo 20 dicembre a Los Angeles.

Gerard Way e soci, tra il 2002 e il 2010 hanno pubblicato quattro album in studio “I brought you my bullets”, You brought me your love”, “Three cheers for sweet revenge” del 2004, “The black parade” del 2006 - da cui è tratto il singolo “Teenagers” - e “Danger days: The true lives of the fabulous killjoys” del 2010; oltre alle raccolte “Conventional weapons” del 2013 e “May death never stop you”, pubblicata dopo lo scioglimento del gruppo.