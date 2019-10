Jovanotti riceve il tapiro d’oro di 'Striscia la notizia’: "Non so cosa siano i Bitcoin"

Nei mesi scorsi il nome e il volto di Lorenzo Cherubini sono stati utilizzati, senza il consenso di Jovanotti, per la campagna di “Bitcoin future”, che promette un guadagno facile e veloce di un’ingente somma di denaro. L’immagine del cantautore, infatti, è stata utilizzata sul web - in particolar modo sui social - per attirare gli utenti all’acquisto di Bitcoin, criptovaluta creata nel 2009.

Nella puntata di “Striscia la notizia” andata in onda questa sera, 31 ottobre, Valerio Staffelli ha consegnato a Jovanotti il tapiro d’oro, vittima della truffa e dei banner pubblicitari secondo cui il cantante ha accumulando una fortuna investendo in Bitcoin.

Il cantautore di “L’ombelico del mondo” - che il prossimo 29 novembre pubblicherà il disco di cover "Lorenzo sulla luna" - ha ribadito di non aver mai avuto a che fare con le criptovalute:

“È una truffa. Dopo che ho letto queste cose mi sono pure dovuto informare, non sapevo bene cosa fossero i bitcoin. Non solo è una cosa falsa, è anche pericolosa. Ho chiamato i miei avvocati, ma è difficilissimo rintracciare chi ci sia dietro a queste operazioni. Cosa fanno? Utilizzano le immagini di personaggi popolari, per esempio una in cui mi affiancano a Barbara d’Urso, e costruiscono notizie che invogliano a cliccare su banner falsi. Così facendo rubano i dati, che finiscono nelle mani di persone dedite alle truffe online. Mi dispiace, ma non posso farci niente: forse una controllata in più dovrebbero anche darla i grandi siti che hanno pubblicato le inserzioni fasulle, ne va della loro credibilità."

Jovanotti - reduce dal festival itinerante che ha animato le spiagge italiane la scorsa estate e dell'ultima tappa del "Jova Beach Party" all'areoporto di Linate a Milano lo scorso settembre - era stato già attapirato ad aprile per la polemica con Reinhold Messner legata al concerto del cantautore a Plan de Corones (Bolzano-Alto Adige).