Music Making Prize, prorogato al 7 novembre il termine per presentare le candidature

Gli organizzatori del Music Making Prize, iniziativa volta a celebrare la filiera discografica la cui prima edizione si terrà il prossimo 21 novembre allo spazio BASE di Milano nell'ambito della Milano Music Week 2019, hanno prorogato il termine per sottoporre le candidature nelle sei categorie dei premi da oggi, 31 ottobre, al prossimo 7 novembre: per presentare il proprio progetto è sufficiente compilare un form disponibile sul sito ufficiale della manifestazione a questo indirizzo.

Il premio si articola in sei categorie - "Miglior progetto discografico", "Migliore lavoro sull’identità artistica", "Innovazione nella produzione artistica", "Innovazione nelle strategie di comunicazione", "Innovazione nelle strategie di marketing" e "Migliore direzione creativa", al quale si aggiungerà un premio speciale che verrà comunicato il prossimo novembre - i cui concorrenti verranno esaminati da una giuria nominata da FIMI, PMI, AFI, Milano Music Week, Rockol e Linecheck.

"Questo premio è nato su spunto di PMI e FIMI, ed è supportato da AFI al fine di rappresentare tutta la discografia", ha chiarito, nel presentare l'iniziativa, il vicepresidente di PMI Dario Giovannini: "In un momento così delicato per l'industria musicale, dove il rappresentazione che sta venendo proposta al pubblico è quella della disintermediazione - si pensi alla centralità assegnata dei media alle grandi piattaforme digitali - vogliamo dimostrare che dietro gli artisti c'è una filiera, composta anche da fotografi, grafici, tecnici e altri, che lavora per far crescere l'artista. Si vince se l'artista è forte, certo: questa gara, tuttavia, non è uno sprint, ma una maratona, è il merito di restare a certi livelli è di chi sta dietro all'artista".