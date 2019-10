Yes: guarda il video dell'inedita "To the Moment"

Gli Yes hanno pubblicato un lyric video del loro inedito del 2010 "To the Moment". La canzone è inclusa, insieme ad altri tre inediti, "Words on a Page", "From the Turn of a Card" e "The Gift of Love", ​​nel nuovo box triplo “From a Page”, che contiene anche una 'extended version' dell'album dal vivo del 2010 “In the Present: Live From Lyon”.

I quattro brani sono stati completati nel 2010, quando la band britannica era composta da Steve Howe, Chris Squire, Alan White, Oliver Wakeman (figlio di Rick) e dal cantante Benoit David. Solo Howe e White sono presenti nella formazione attuale, che include anche Geoff Downes, Billy Sherwood e Jon Davison.

Ha dichiarato Steve Howe quando è stata annunciata la pubblicazione:

"La buona musica non va mai via oppure si basa sulle pressioni commerciali. Le composizioni di Oliver 'To the Moment', 'Words on a Page' e 'From the Turn of a Card' dimostrano la sua musicalità e i suoi talenti, mentre 'The Gift of Love' esplora l'essenza collaborativa degli Yes, mettere insieme le idee e poi lavorare insieme sulla sua disposizione, pur utilizzando tutti i suoi numerosi temi e varianti."

Wakeman che ha supervisionato il cofanetto e prodotto il video ha detto:

"Dopo la scomparsa di Chris Squire, ho sentito che la nuova musica che avevamo creato, ma non pubblicato, doveva essere ascoltata e non riposta incompiuta su uno scaffale. E con l’entusiasmo per il progetto di Steve, Alan e Benoit, sono orgoglioso di sapere che questa musica vedrà la luce del giorno e, si spera, sarà apprezzata dai fan degli Yes come un pezzo della storia nascosta degli Yes.”

La band inglese sarà in concerto in Italia per tre live la prossima primavera: il 28 aprile al Teatro Dal Verme di Milano, il 29 aprile all'Auditorium della Conciliazione di Roma e il 30 aprile al Gran Teatro Geox di Padova.