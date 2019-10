Led Zeppelin: esce un bootleg di un concerto a Toronto nel 1971

E’ in uscita un nuovo bootleg della performance del 4 settembre 1971 dei Led Zeppelin al Maple Leaf Gardens di Toronto, in Canada che include una inedita registrazione da soundboard. Il live era già disponibile in due diverse registrazioni del pubblico e in un'altra, parziale, da soundboard.

La nuova registrazione verrà pubblicata dalla etichetta Wendy nel bootleg intitolato "A Midsummer Night’s Dream". Il nuovo bootleg includerà quattro nuove canzoni da soundboard: "Immigrant Song", "Heartbreaker", "Black Dog" e "Dazed And Confused".

