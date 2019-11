Music Biz, l'industria musicale spiegata facile: le etichette puntano al merchandising

Da quando guadagnare in discografia non è più così facile i grandi gruppi hanno iniziato a puntare verso quelle che prima erano considerate fonti di reddito accessorie: ora che i margini di utili sono sempre più risicati le etichette guardano con sempre più interesse a settori come, ad esempio, il merchandising. Ve ne parliamo nella puntata di oggi di Music Biz:

La musica purtroppo non è solo gruppi e canzoni, è anche industria musicale. Spesso gli appassionati si scontrano con termini poco chiari, in lingua straniera, che hanno a che fare con i meccanismi che stanno dietro alla musica. Noi in questa rubrica cercheremo di spiegarli in modo diretto, semplice e comprensibile da tutti.

Buona visione!

