John Dolmayan critica i System of a Down

Il batterista dei System of a Down, John Dolmayan è stato ospite in una video intervista della serie di Johnny Christ, il bassista degli Avenged Sevenfold, ‘Drinks With Johnny’.

Dolmayan si è lamentato delle prestazioni dal vivo della sua band, dovuta anche alla poca perizia della crew:

“Sarò onesto con te. Di recente abbiamo suonato un paio di spettacoli di cui non sono orgoglioso. Perché non ci siamo allenati e avevamo una squadra di scheletri. Hanno installato l'attrezzatura, hanno installato le luci, tutta la produzione. Tutta questa roba deve essere allestita in modo che noi possiamo salire e fare il nostro lavoro, che, alla fine della fiera, è quello di divertire. E tutti questi ragazzi devono lavorare quando noi non stiamo lavorando. Gli Avenged fanno la cosa giusta: faranno un ciclo di un album, faranno un centinaio di spettacoli, o quello che è, in quel ciclo, il che significa che possono ingaggiare queste persone da uno a due anni. I System lo fanno in modo completamente opposto. Diamo lavoro per tre/quattro settimane, il che significa che prendiamo chi è disponibile rispetto a quelli con cui vogliamo lavorare”.

I System of a Down non pubblicano nuova musica da dieci anni, Dolmayan dice la sua al riguardo:

“Molto ha a che fare con l'ego. Si intromette nelle relazioni, si intromette nelle relazioni d'affari. E a volte perdi di vista il motivo per cui hai iniziato a fare qualcosa insieme. Sai, in qualsiasi settore, ma soprattutto nella musica, le persone a volte si mettono delle cose in testa. Nella vita devi lasciar andare le cose. Devi lasciar andare le cose, nel senso che altrimenti finisce che ci si offende a vicenda. Avrai dei problemi. Ogni relazione li ha. Quindi devi superarli e alla fine uscire dal tuo fottuto modo di fare. E i System non sono stati in grado di farlo. Ci sono alcune cose che hanno impedito di fare ciò che sappiamo fare meglio”.

Nonostante tutto Dolmayan elogia i suoi compagni di band: il cantante Serj Tankian, il chitarrista Daron Malakian e il bassista Shavo Odadjian:

“Il punto è che sono il migliore quando suono con Serj, Shavo e Daron. E nulla di ciò che faccio potrà mai essere paragonato a quello e ne sono consapevole. Lo apprezzo molto. Ho, secondo me, una delle migliori band dal vivo del mondo”.

I System of a Down saranno in tour anche nel 2020. Mentre Dolmayan ha rivelato che sta lavorando a un album solista di cover.