I Green Day in concerto hanno proposto "Dookie" per intero - VIDEO

Ieri sera in concerto a La Riviera di Madrid (Spagna) i Green Day hanno sorpreso i propri fan suonando per intero, in ordine consequenziale dalla prima alla ultima canzone, il loro terzo album "Dookie".

La prima parte del set è stata occupata interamente dall’esecuzione dell’album ed è stata chiusa dalla band statunitense con “All by Myself”, brano che non proponevano dal vivo da sei anni e che Billie Eilish in una intervista congiunta con Billie Joe Armstrong aveva indicato come la sua preferita dei Green Day.