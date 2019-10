Depeche Mode, le foto del film 'Spirits in the Forest'

Come già annunciato approderà nelle sale cinematografiche, solo i prossimi 21 e 22 novembre, il film concerto diretto da Anton Corbijn dedicato alla band di Dave Gahan “Depeche Mode. Spirits in the Forest”, una pellicola che unisce gli show del tour al "Forest Stage" di Berlino alle riprese effettuate nei momenti lontano dal palco della band britannica. Potete sfogliare qui alcune immagini tratte dal film:

Caricamento gallery in corso Galleria fotografica {{ artistName }} - {{ title }} Foto di: {{ photographer }} Vai alla gallery completa {{ activePhoto.title }} Foto di: {{ activePhoto.photographer }}

Le prevendite dei biglietti per “Depeche Mode. Spirits in the Forest” sono già attive su spiritsintheforest.com e su nexodigital.it.