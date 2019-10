Il rapper Jack Hill annulla il suo concerto per il divieto di servire carne imposto da Morrissey: ‘Fanculo!’

Non tutti vanno a nozze con il divieto di Morrissey di servire carne nei locali dove l’ex Smiths si esibisce. Il celebre Madison Square Garden di New York e il Riot Fest di Chicago sono solo alcuni del luoghi che hanno messo in stand by i piatti di carne in occasione del passaggio del cantante britannico e fino a qui tutto abbastanza bene. Ma lo scorso lunedì il rapper dell’Alabama Jack Hill si è scagliato contro l’imposizione della dieta vegetariana da parte di Morrissey rifiutandosi di andare in scena, per questa ragione, al White Oak Music Hall di Houston, dove anche la voce di “This Charming Man” si sarebbe esibita la stessa sera. “Quando siamo arrivati qui abbiamo scoperto che c’era in calendario un artista più grande, che è vegetariano. Che va bene. Ma lui ha imposto una clausola specifica al contratto che prevede che non si possa mangiare carne nel locale”, spiega il rapper statunitense in un video, accompagnato dalla didascalia: “Il concerto di stasera è cancellato. Un grande fanculo a Morrissey”.

Show is cancelled tonight. Big fuck you to @officialmoz pic.twitter.com/Vd5ED2pU56 — iamjakehill (@JaaakeHill) October 28, 2019

Hill ha poi raccontato di essersi comunque procurato un pasto a base di carne, che i gestori del locali gli hanno però chiesto di consumare fuori dal White Oak Music Hall, “come un cane cazzo”, ha commentato il rapper. E ancora, in altri tweet: “Mi rendo conto che ci attireremo dell’odio addosso e che perderemo sostenitori ma non mi lascerò dire cosa posso e non posso mangiare in un posto che ci ho messo quaranta giorni a raggiungere, tutto perché a un artista maggiore non piace la carne”.

Morrissey, dal canto suo, è andato in scena, come da programma, nel locale di Houston, una delle tappe del suo “North American Tour 2019”. Ecco la scaletta del concerto di Moz al White Oak Music Hall:

