Jovanotti, una canzone per Don Gino Rigoldi: ‘Una delle persone più importanti della mia vita’

Ieri, 30 ottobre, Don Gino Rigoldi, storico cappellano del Beccaria, il carcere minorile milanese di via dei Calchi Taeggi, ha compiuto 80 anni. Tra i presenti ai festeggiamenti, alla Triennale di Milano, c’era anche Jovanotti, che non ha mai nascosto il suo affetto e la sua stima per Virginio Rigoldi. Imbracciando la chitarra Lorenzo Cherubini ha dedicato al presbitero una canzone che “non ha un titolo”, o meglio: “Lo invento adesso il titolo, chiamiamola ‘Una volta Don Gino’”, ha detto ai presenti il cantautore romano. Oltre al brano Jovanotti ha rivolto anche alcune parole a Don Gino: “Ho un profondo senso di gratitudine nei sui confronti per quello che ha fatto nella mia vita e quello che continua a fare. È veramente una delle persone più importanti della mia vita”. E ancora: "Anche semplicemente pensarlo mi infonde una bella sensazione".

Jovanotti, discograficamente fermo a “Oh, vita!” del 2017, ha fatto sapere nei giorni scorsi che il prossimo 29 novembre darà alle stampe l’album di cover di brani dedicati alla luna “Lorenzo sulla luna”, un album inciso in una sola settimana insieme al produttore Rick Rubin.