Lou Reed, ritrovata una cassetta con inediti dedicati ad Andy Warhol

Sono state rinvenute dalla Professoressa di Musica della Cornell University Judith Peraino alcune registrazioni di Lou Reed contenute in una cassetta del 1975: i brani, mai diffusi, sono stati registrati dal cantautore per Andy Warhol. Ne scrive il New York Times che riferisce che, per la verità, Peraino ha trovato la cassetta circa due anni fa, mentre stava svolgendo delle ricerche all’Andy Warhol Museum di Pittsburgh, ma solo ieri la Professoressa ha diffuso la notizia attraverso un articolo sul Journal of Musicology intitolato “I’ll Be Your Mixtape: Lou Reed, Andy Warhol, and the Queer Intimacies of Cassettes”.

Un lato della cassetta contiene alcune registrazioni live dal tour del 1975 del frontman dei Velvet Underground, mentre il secondo lato, etichettato come “Philosophy Songs (From A to B & Back)”, contiene dodici brani e il frammento di un tredicesimo brano: in tutte quante le canzoni si sente solo la voce di Lou Reed accompagnata dalla sua chitarra. Variety ha messo a disposizione, con il benestare degli eredi del musicista, un estratto di trenta secondi di una delle canzoni. Potete ascoltarlo qui.

L’importanza della scoperta è stata sottolineata dalla vedova di Lou Reed, Laurie Anderson, che ha dichiarato al Times di non essere mai stata, fino a questo momento, a conoscenza dell’esistenza di quei brani, anche se – racconta – la voce di “Perfect Day” le aveva parlato in passato di “alcune cose che ho scritto per Andy”. “Questa cassetta è Lou Reed che lavora su quello che sa fare meglio”, ha commentato la Professoressa parlando con la celebre testata statunitense, proseguendo: “Che è delineare il personaggio della sua canzone, raccontare storie, essere brutalmente onesto come solo lui sa fare e come è in molti dei suoi lavori”.

Resta aperta la questione se la cassetta verrà resa pubblica o resterà proprietà riservata del Warhol Museum o se, ancora, verrà reclamata dagli eredi dell’artista e dalla sua etichetta. Al momento, la cassetta, conservata nel museo, è accessibile solo agli studenti per consultazioni accademiche.