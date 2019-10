Biglietto nominale, il commento di Sergio Battelli sulle code al concerto di Sting

Dopo Live Nation Italia - sia per bocca del proprio presidente, sia tramite una nota ufficiale - anche Sergio Battelli, il deputato del Movimento 5 Stelle primo firmatario della legge sul biglietto nominale entrata in vigore lo scorso primo luglio, ha voluto esprimesi riguardo alle difficoltà di afflusso del pubblico che hanno caratterizzato il concerto tenuto da Sting ieri, martedì 29 ottobre, al Forum di Assago, a Milano. Battelli ha affidato al proprio canale ufficiale Facebook la risposta alle polemiche sollevate in occasione della data lombarda dell'ex leader dei Police:

"(...) Trovo allucinante e fuori dal mondo che una società privata utilizzi un palco per un comizio contro una legge dello Stato (...) Il problema non è la norma bensì l'organizzatore che ha creato un disservizio agli spettatori. Mi spingo a dire: che ha voluto creare un disservizio agli spettatori per demonizzare, ancora una volta, una legge pensata per i cittadini, per consentirgli di partecipare a un evento a un prezzo giusto senza che qualcuno possa lucrare sulle loro passioni. (...) Indagheremo su quanto accaduto, su quanti steward sono stati impegnati nelle pratiche di controllo dei documenti (stesso meccanismo previsto per i biglietti aerei), se davvero c'è stato un disservizio e quante persone sono state coinvolte. Quella contro il secondary ticketing è una battaglia giusta, la legge tutela gli spettatori e gli artisti. Gli organizzatori se ne facciano una ragione e, invece di accampare scuse, si mettano in regola e facciano proposte costruttive per migliorarla, non per affossarla".