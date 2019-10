Biglietto nominale, la nota di Live Nation sulle code al concerto di Sting

Dopo le dichiarazioni del presidente di Live Nation Italia Roberto De Luca, rilasciate a margine del concerto di Sting tenuto ieri sera, martedì 29 ottobre, al Forum di Assago, a Milano, è arrivata oggi, mercoledì 30 ottobre, la nota ufficiale della filiale italiana della multinazionale guidata da Michael Rapino riguardo i problemi di afflusso da parte del pubblico alla struttura meneghina in occasione della tappa lombarda dell'ex leader dei Police:

Il concerto di Sting al Forum d’Assago è stato il primo evento organizzato da Live Nation Italia dopo l’entrata in vigore della legge e ha rappresentato un importante test sull’applicabilità della Legge stessa.



“L’informazione sulle nuove norme è stata data attraverso i canali ufficiali di vendita ed è rimasta ben visibile su tutte le nostre piattaforme dal primo giorno di prevendita - dichiara Roberto De Luca, Presidente di Live Nation - “Sono stati potenziati tutti i servizi; dagli sportelli informazioni, al personale biglietteria, alle strutture di assistenza cambio biglietto alla sicurezza e controllo agli ingressi ai reparti comunicazione. Abbiamo anticipato l’apertura cancelli alle 17.30 anche se, come ovvio, l’arrivo della gente soprattutto in un giorno feriale, si è concentrato a partire dalle ore 19. Ci troviamo nel paradosso che applicando la legge in modo serio la conseguenza è quella di creare solo forti disservizi, mentre l’unica soluzione sarebbe quella di violarla - cosa che ovviamente non abbiamo fatto - pur mostrando la massima elasticità e dando tutta l’assistenza possibile al pubblico. Per esempio per mitigare la situazione addirittura la Questura ci ha chiesto di accettare documenti fotocopiati e scannerizzati, cosa assolutamente non prevista dalla Legge Battelli. Se ci sono stati questi disagi su un concerto da 10 mila persone è gravissimo perché è un test per capire esattamente che cosa potrà succedere in mega raduni come per esempio i Festival o nei lunghi tour che abitualmente noi organizziamo”.



Live Nation ribadisce quindi la sua massima contrarietà ad una legge che penalizza solo il pubblico e punisce gli organizzatori, rischiando di mettere in grave difficoltà un settore, quello del live entertainment, che è una grande risorsa culturale ed economica per il nostro Paese. Come poi dimostrato dall’applicazione in altri settori (vedi lo sport e il calcio in particolare) il biglietto nominale non serve assolutamente a combattere il fenomeno del bagarinaggio che prospera come sempre. Infatti anche per il concerto di ieri sera erano copiosi i biglietti presenti sulle piattaforme di secondary ticketing.