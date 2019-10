Ringo Starr ricorda la morte di John Lennon: ‘Non sapevo cosa fare’

Tra le tante interviste alle quali il già batterista dei Beatles si è concesso in occasione della pubblicazione del suo nuovo album “What’s My Name”, uscito lo scorso 25 ottobre, Ringo Starr ha fatto una chiacchierata anche con il frontman dei Foo Fighters, che ha fatto qualche domanda al musicista britannico per l’edizione statunitense di Rolling Stone. In particolare parlando con lui Ringo ha ricordato il giorno in cui John Lennon, quell’8 dicembre del 1980, è stato ucciso fuori dalla sua abitazione di Manhattan, a New York, da Mark Chapman.

“Quando John se ne è andato io ero alle Bahamas”, ha raccontato il batterista, proseguendo: “Ho ricevuto una chiamata dai miei figliastri da Los Angeles e ho pensato ‘È successo qualcosa a John’. Poi mi hanno chiamato e mi hanno detto ‘John è morto’. E non sapevo cosa fare”. Procede così il racconto di Ringo:

Ho semplicemente detto ‘dobbiamo prendere un aereo’. Abbiamo preso un volo per New York e non sai cosa puoi fare. Siamo andati all’appartamento. ‘C’è qualcosa che possiamo fare?’, e Yoko Ono ci ha detto ‘giocate con Sean, tenete occupato Sean’. Ed è quello che abbiamo fatto. Questo è quello che pensi, ‘Cosa fare ora?’”.

Tra i brani che compongono la tracklist di “What’s My Name” ce n’è anche uno, “Grow Old with Me”, firmato da John Lennon e originariamente pubblicato nell’album postumo del compianto musicista, “Milk and Honey”, datato 1984. Per l’incisione della nuova versione della canzone Ringo Starr ha coinvolto anche l’ex compagno di band Paul McCartney e il chitarrista degli Eagles Joe Walsh.