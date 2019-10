Pixies, guarda il video di ‘Long Rider’

La formazione di Boston ha condiviso con il suo pubblico la clip di “Long Rider”, uno dei brani contenuti nell’ultima fatica di studio dei Pixies, “Beneath the Eyrie”. Al brano è particolarmente legata la bassista della band Paz Lenchantin, che ha preso il posto di Kim Shattuck, che andava a sua volta a sostituire la storica bassista dei Pixies di Kim Deal. La clip, che trovate qui sotto, diretta da Gilbert Trejo e girata in California alla Will Rogers State Beach, ricorda la surfista, amica di Lenchantin, Desiree, venuta a mancare due anni fa dopo un’onda che le è stata fatale. “È stato come se quasi Desiree avesse avuto questo presagio prima di andare a surfare quella mattina e lascia intendere che anche se fosse stata a conoscenza del suo destino avrebbe comunque preso quell’onda”, ha raccontato la bassista a proposito di “Long Rider” – il cui testo è stato da lei scritto insieme al frontman della band Black Francis - e del suo video.

I Pixies hanno da poco concluso la branca europea del loro tour e si preparano, a partire dal mese di dicembre, a portare la loro musica negli Stati Uniti, per una manciata di date invernali. Black Francis e soci si sposteranno poi in Asia, Nuova Zelanda e Australia. Noi siamo andati a vederli alla seconda data in Italia della band, quella di Torino, lo scorso 12 ottobre: potete leggere qui la nostra recensione del live.