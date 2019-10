Gianni Morandi, lo spettacolo ‘Stasera gioco in casa’ a Bologna da novembre

Il Teatro Duse di Bologna farà da cornice allo spettacolo “Stasera gioco in casa – Una vita di canzoni” che la voce di “Scende la pioggia” proporrà dal prossimo 1 novembre fino a gennaio. Gianni Morandi porterà i suoi successi musicali sul palco del complesso teatrale della sua città un concerto in forma acustica per proporre.

Il cantante emiliano - tramite un comunicato stampa - raccontado dello spettacolo, ha detto:

"C'è sempre un momento della vita in cui si sente il forte desiderio di tornare nel luogo da dove si è partiti. La prima volta che ho cantato al Duse è stato nel 1964 e ricordo che mi tremavano le gambe. Dopo tanti anni e aver girato tutto il mondo, tornare nella mia città con una nuova serie di concerti è una grandissima emozione".

“Stasera gioco in casa” non è solo il titolo dello show - in scena per la regia di Saverio Marconi - ma anche della nuova canzone scritta da Paolo Antonacci, figlio di Marianna e Biagio Antonacci, nipote di Gianni che ha detto:

"Non avrei mai pensato un giorno che avrei cantato un brano di mio nipote. Paolo ha un grande talento per la scrittura e sono davvero molto contento che abbia voluto scrivere una canzone per me e sarà anche molto emozionante cantarla davanti alla mia famiglia.”

I biglietti sono disponibili in prevedita sul circuito Vivaticket, sul sito teatroduse.it e presso la biglietteria del Teatro Duse di Bologna. Il costo del titolo di ingresso per assistere allo spettacolo parte da 29 €.

Ecco il calendario con le date e gli orari finora annunciati:

01 Novembre 2019 – ore 21

02 Novembre 2019 – ore 21

03 Novembre 2019 – ore 16

07 Novembre 2019 – ore 21

14 Novembre 2019 – ore 21

21 Novembre 2019 – ore 21

28 Novembre 2019 – ore 21

05 Dicembre 2019 – ore 21

12 Dicembre 2019 – ore 21

20 Dicembre 2019 – ore 21

21 Dicembre 2019 – ore 21

22 Dicembre 2019 – ore 16

26 Dicembre 2019 – ore 17

29 Dicembre 2019 – ore 16

31 Dicembre 2019 – ore 21.30

03 Gennaio 2020 – ore 21

04 Gennaio 2020 – ore 21

11 Gennaio 2020 – ore 21

12 Gennaio 2020 – ore 16

25 Gennaio 2020 – ore 21

26 Gennaio 2020 – ore 16