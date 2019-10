Pink Floyd: il cofanetto 'Pink Floyd the later years’ ha una nuova data di uscita

Il cofanetto di 16 CD (5 CD, 6 Blu Ray, 5 DVD) che raccoglie il materiale creato da David Gilmour, Nick Mason e Richard Wright dal 1987 in poi ha una nuova data di uscita: “Pink Floyd the later years” arriverà nei mercati il prossimo 13 dicembre.

Il box-set conterrà i tre album in studio della band inglese di quel periodo - “A momentary lapse of reason”, “The division bell" e “The endless river” - e i due dischi live “Delicate sound of thunder” e “Pulse”. La pubblicazione si completa, inoltre, di una produzione aggiuntiva di David Gilmour ed Andy Jackson e di oltre 13 ore di audio e materiale audiovisivo inedito, inclusi i concerti di Venezia nel 1989 e Knebworth nel 1990.

Il cofanetto multimediale “Pink Floyd the later years” è stato anticipato dalla pubblicazione del remix di "One Slip”, dal video inedito di “Money” - usato dal gruppo inglese per il tour del 1994 - e da una versione inedita di “High hopes”.