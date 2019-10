Metallica: il film concerto 'S&M²' in replica al cinema il 30 ottobre

Il film concerto “Metallica & San Francisco Symphony: S&M²” - proiettato al cinema lo scorso 18 ottobre per un’unica data - sarà in replica solo oggi, 30 ottobre, in un numero limitato di sale indicate a questo indirizzo. Il film “S&M²” del 2019 testimonia i concerti di James Hetfield e soci con la San Francisco Symphony andati in scena il 6 e 8 settembre per il ventesimo anniversario del disco live “S&M (Symphony and Metallica)”, uscito nel novembre 1999.

Gli spettacoli presentati al Chase Center di San Francisco lo scorso mese di settembre hanno riproposto sia i brani eseguiti già nel 1999 come, per esempio, “The call of Ktulu” - la cui versione riarrangiata da Kamen per “S&M” vinse il Grammy Awards nel 2001 come “Best Rock Instrumental Performance” - sia le prime interpretazioni dei brani dei Metallica scritte dopo il progetto originale, con gli arrangiamenti di Bruce Coughlin.

Ecco il trailer di “Metallica & San Francisco Symphony: S&M²”: