'Spotify kids': in arrivo una nuova app per bambini dai 3 anni in su

Spotify ha annunciato una nuova app in esclusiva per gli abbonati al piano Premium Family che si rivolge ai bambini dai tre anni in su: Spotify kids. La versione beta del servizio è stata proposta oggi, 30 ottobre, in Irlanda e successivamente sarà disponibile per gli utenti di tutto il mondo che sono iscritti alla piattaforma di streaming e hanno sottoscritto l’abbonamento destinato alle famiglie - che potranno usufruire dell’applicazione Spotify Kids, scaricabile su qualsiasi dispositivo iOS o Android una volta che sarà disponibile sul mercato, senza costi aggiuntivi.

Il colosso svedese dello streaming ha presentato la nuova app come “un parco giochi di suoni per i piccoli ascoltatori, sviluppato con la massima sicurezza e privacy”. L’applicazione offre canzoni, colonne sonore e storie per i bambini che, grazie a questo servizio, possono accedere a Spotify in autonomia.

La nuova app proposta dalla piattaforma di musica digitale, essendo un servizio facente parte del piano Premium Family, non prevede annunci pubblicitari e altre caratteristiche quali contenuti selezionati da esperti - Spotify assicura, quindi, che “i contenuti disponibili saranno adatti ai bambini” - e la garanzia sulla protezione della privacy dei bambini così da offrire ai genitori “la tranquillità di poter monitorare le attività con parents control”. È, infatti, possibile individuare l’esperienza più adatta ai giovani ascoltatori in base alla loro età e scegliere due tipologie di servizio: "Audio for young kids" e "Audio for older kids”.

Spotify kids - premesso quanto sopra - permette ai bambini di accedere al servizio streaming con il proprio account, esplorare i propri gusti musicali adottando un sistema pensato apposta per i più giovani (che filtra i contenuti espliciti), scoprire la libreria di musica e storie che offre contenuti selezionati da esperti, ascoltare playlist create ad hoc per i più piccoli e riprodurre le tracce preferite in modalità offline da dispositivi iOS.

Nell’annunciare la nuova app, Spotify ha informato che:

“Riconosciamo che avere un'app standalone specifica per i bambini è una nuova grande opportunità per Spotify, ed è per questo che stiamo lanciando questo prodotto in versione beta. Espanderemo l'esperienza dell'app Spotify Kids nel corso del tempo, continuando a incorporare le migliori pratiche e gli insegnamenti, compresi spunti da parte dei genitori, degli assistenti e di altri esperti in questo spazio. Infine, poiché Spotify è il servizio di streaming audio più famoso al mondo, cercheremo di offrire la stessa esperienza all'app Kids, perché sappiamo che i bambini amano l'audio - storie, suoni e podcast - andando oltre la musica.”

Alex Norström, CEO della piattaforma svedese di streaming, ha aggiunto: "Spotify si impegna a dare a miliardi di fan l'opportunità di godere ed essere ispirati dalla musica e dalle storie e siamo orgogliosi che questo impegno ora includa la prossima generazione di ascoltatori audio. Siamo entusiasti di espandere l'esperienza di Spotify Premium Family con un'applicazione dedicata solo per i nostri fan più giovani. Spotify Kids è un mondo personalizzato, ricco di suoni, forme e colori, dove i nostri giovani ascoltatori possono innamorarsi per la prima volta della musica e le storie in modo da portare avanti questo amore per tutta la vita".