Subsonica: ecco la nuova versione di 'Microchip emozionale', con ospiti

I Subsonica festeggiano il ventennale di uno degli album simbolo della loro intera discografia pubblicandone una nuova versione contenente le stesse canzoni, ma rivisitate in duetto con alcuni ospiti. "Microchip emozionale", il disco che nel 1999 - complice i singoli "Liberi tutti", "Tutti i miei sbagli" e "Discolabirinto" - permise alla formazione torinese di imporsi nelle classifiche e conquistare il successo mainstream, tornerà nei negozi il prossimo 22 novembre con il titolo di "Microchip temporale". Sarà anticipato già questo venerdì, 1° novembre, da una nuova versione di "Aurora sogna" realizzata insieme ai Coma Cose.

Oltre al duo di "Anima lattina", alle lavorazioni della nuova versione di "Microchip emozionale" hanno partecipato diverse star della nuova scena italiana, sia indie che rap: in "Sonde" c'è Willie Peyote, in "Colpo di pistola" Nitro, in "Tutti i miei sbagli" compare Motta. E poi: Cosmo in "Disco labirinto", Lo Stato Sociale in "Liberi tutti, Coez in "Strade", Achille Lauro in "Il mio d.j.", Gemitaiz in "Perfezione". C'è anche Elisa, che ha affiancato Samuel e soci nella nuova versione di "Lasciati". Questa la copertina del disco - più sotto, la tracklist:

"Buncia""Sonde" (feat. Willie Peyote)"Colpo di pistola" (feat. Nitro)"Aurora sogna" (feat. Coma Cose)"Lasciati" (feat. Elisa)"Tutti i miei sbagli" (feat. Motta)"Liberi Tutti" (feat. Stato Sociale)"Strade" (feat. Coez)"Disco labirinto" (feat. Cosmo)"Il mio D.J." (feat. Achille Lauro)"Il cielo su Torino" (feat. Ensi)"Albe meccaniche" (feat. Fast Animals and Slow Kids)"Depre" (feat. Myss Keta)"Perfezione" (feat. Gemitaiz)