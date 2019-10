Sanremo Giovani: 'Striscia la notizia' chiede alla Rai di fare chiarezza

"Striscia la notizia" contro la commissione musicale del Festival di Sanremo 2020. Con un servizio andato in onda ieri sera, martedì 29 ottobre, il tg satirico ha chiesto alla Rai di fare chiarezza sulle selezioni delle canzoni in gara per il concorso di Sanremo Giovani: delle quasi 850 proposte, solamente 65 sono state ammesse alle selezioni del concorso, scelte in quattro giorni dalla commissione composta dal conduttore e direttore artistico del Festival Amadeus, il vicedirettore di Rai1 Claudio Fasulo, il manager e autore televisivo Gianmarco Mazzi, l'autore televisivo Massimo Martelli e il direttore d'orchestra Leonardo De Amicis. Troppo breve, secondo il tg satirico, l'intervallo di tempo tra l'ultimo giorno utile per inviare la domanda di partecipazione (17 ottobre) e la pubblicazione della lista con i 65 ammessi (22 ottobre): "50 ore di musica che la commissione ha ascoltato in quattro giorni. Come hanno fatto ad ascoltare tutti questi brani? E poi li doveva ascoltare riunita o separatamente?". L'inviato ha chiesto dunque alla Rai di rendere note le schede di valutazione.