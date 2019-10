Biglietto nominale, lunghe code e disagi al concerto di Sting a Milano

Lo scorso 1° luglio è entrata in vigore la legge numero 145 che prevede il biglietto nominale per tutti i concerti con affluenza superiore alle 5000 persone. Lo stesso giorno è stato annunciata la data milanese del tour di Sting "My songs", i cui biglietti sono stati vendita pochi giorni dopo, seguendo le nuove direttive. Il concerto, sold out, si è svolto questa sera, al Forum di Assago. Lo show, programmato alle 20, è iniziato alle 20.54: all'ora prevista dell'inizio una larga parte degli spettatori era infatti ancora in coda per entrare.

Si sono infatti formate lunghe file sia alle biglietterie - per chi voleva effettuare il cambio del nominativo - sia ai varchi, dove era previsto dalla legge il controllo della corrispondenza tra nominativo sul tagliando e un documento di identità in corso di validità con foto.

"E' successo esattamente quello che avevamo previsto, forse addirittura peggio", ha commentato dietro le quinte Roberto De Luca di Live Nation che già si era espresso duramente con la "norma Battelli" assieme ad altri promoter di AssoMusica in una conferenza stampa lo scorso 8 luglio.

"Questa sera c'erano 9.900 spettatori. Bisogna immaginarsi cosa può succedere con 80.000 persone; questo casino non si è mai visto succedere. La gente è arrivata normalmente, ma qualcuno era senza documento, qualcuno aveva biglietti e non ha fatto in tempo a cambiare i nominativi nonostante avessimo lasciato aperte delle biglietterie apposite. Chi arrivava dall'estero non capiva cosa doveva fare. Molti sono venuti con la fotocopia della carta di identità, che non è valida. Diversi hanno inserito nomi di fantasia al momento dell'acquisto".

"Questa legge è una legge sbagliata", conclude De Luca che racconta che in questo caso - il primo concerto di Live Nation con il biglietto nominale - sono state aperte tutte le biglietterie e i varchi e che quindi non è possibile sveltire le procedure.

Sotto, due foto: una coda alle 20.34, oltre mezz'ora dopo l'inizio del concerto. Nella seconda, gente ancora di fronte alle biglietterie alle 21.15.