Slash: ‘I Guns N’ Roses? Sono la cosa più importante che abbia mai fatto’

“In questo tour promozionale ho anche l’opportunità di suonare i brani di tutta la mia carriera. Ovviamente i Guns N’ Roses sono la cosa più importante che abbia mai fatto. Quindi mi aspetto che i ragazzi vengano ai concerti con la maglietta dei Guns N’ Roses”. Correva l’anno 2010 e il chitarrista della band di “November Rain” si concedeva ai giornalisti in occasione della pubblicazione del suo primo album solista, “Slash”, uscito nell’aprile 2009 negli Stati Uniti e qualche mese dopo nel resto del mondo. Consapevole che il suo pubblico sarebbe arrivato per la maggior parte dal seguito che il musicista dal cappello a cilindro è riuscito a raccogliere in quanto addetto alle sei corde dei Guns N’ Roses Slash non ne sembra affatto infastidito e rivendica con piacere la libertà d’azione che il suo primo progetto solista gli ha permesso. “Ho deciso tutto io, dalle persone con cui collaborare ai produttori”, ha ricordato Slash, puntualizzando: “Ho iniziato a lavorarci nell’estate del 2008, raccogliendo il materiale e contattando i cantanti. Nel giro di un anno abbiamo registrato il disco. È stato un processo veloce. Il disco è uscito solo nell’aprile 2009 per risolvere delle questioni discografiche legate ai vari cantanti ospiti”.

A circa nove anni di distanza, ora che Slash, dopo quel disco, ne ha dati alle stampe altri tre non più in solitaria bensì in collaborazione con Myles Kennedy & The Conspirators, riascoltiamo l’intervista in cui il chitarrista statunitense lanciava la sua carriera solista: