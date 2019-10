Gio Evan e la sua ‘Natura molta’ tra musica e poesia

“Il concetto di natura morta ha generato tante crepe in me”, spiega Gio Evan dipanando il cuore di “Natura molta”, l’ultimo capitolo discografico del cantautore pugliese disponibile dallo scorso 25 ottobre. Racconta Giovanni Giancaspro: “Bisogna sempre invertire le cose, quando hai qualcosa che ti fa male dentro bisogna darle nuova vita, nuovo battesimo, bisogna riannaffiare diversamente”. E così ecco “Natura molta”, che è “il contrario di natura morta, è far diventare protagonista un oggetto animato”, un doppio album composto da dieci canzoni e dieci poesie, diviso quindi tra due delle molte anime di Gio Evan, che è cantautore, poeta ma anche scrittore, performer, cantautore e artista di strada. Un lavoro - capitanato dai brani “Himalaya Cocktail”, “Amazzonia” e “Klimt”, il cui video è stato condiviso oggi con il popolo del web – che vede Gio Evan più soddisfatto del risultato dato dall’unione delle due metà rispetto al precedente doppio album, “Biglietto di solo ritorno”, pubblicato lo scorso anno. “Sono più soddisfatto rispetto al disco precedente. La musica ha forse troppa poesia, mentre la poesia non ha troppa musica”, spiega facendo notare come citare nei suoi brani Fibonacci o Jodorowsky possa “creare dei contrasti nell’ascoltatore, che magari ha bisogno di sentirsi dire cose più dirette”.

Tra i compagni di viaggio di Gio Evan in “Natura molta” ci sono anche il bassista degli Afterhours Dellera, al secolo Roberto Dell’Era, in “Giacca avvento”, e l’inglese Tom Rosenthal in “Metodo”, due featuring che il cantautore di Molfetta ripercorre così: “Ho lacrimato per Dellera quando andai a vedere gli Afterhours a Bologna. Lui giace in amori esoterici con quel basso. Ci rimani, piansi, dissi chi è costui?”. Quanto a Tom Rosenthal, Gio Evan spiega che si tratta di uno dei suoi cantautori preferiti, un artista che ha sempre ascoltato. La genesi della collaborazione non ha particolari colpi di scena che vadano oltre la stima reciproca: “Dopo aver sentito la demo ha voluto esserci”.

Il disco, pubblicato nei formati vinile e digitale, sarà poi portato sui palchi italiani a partire dal prossimo 27 novembre, quando Gio Evan e la sua band, accompagnati da una piccola orchestra, andranno in scena ai Magazzini Generali di Milano, per poi spostarsi al Monk di Roma e a seguire nelle altre città interessate dalla tournée: nell’ordine, Napoli, Firenze, Taneto di Gattatico, Cesena, Conversano, Brescia, Bologna, Roncade, Livorno e infine Venaria Reale.