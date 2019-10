Qual è la canzone dei Green Day che Billie Joe Armstrong preferisce?

La band statunitense di “Dookie” è stata ospite del programma radiofonico "The Kevin & Bean Show" dell'emittente californiana KROQ-FM e ha presentato dal vivo alcune canzoni dei Green Day come “Welcome to Paradise”, “Basket case”, “Father of All …”, “Revolution radio”, “Brain Stew”, “Bang bang” e “Minority". Gene "Bean" Baxter e Kevin Ryder hanno rivolto alcune domande al gruppo prima della sua esibizione e, a margine della chiacchierata, Billie Joe Armstrong ha rivelato qual è la sua canzone preferita dei Green Day. Il brano in questione, ha detto il frontman del gruppo, è “Jesus of Suburbia”, la traccia da nove minuti contenuta nel disco “American Idiot” del 2014. Il bassista Mike Dirnt, invece, ha detto che non saprebbe quale pezzo eleggere a suo preferito.

Nel 2020 il gruppo statunitense - che il prossimo 7 febbraio pubblicherà il nuovo album intitolato "Father of all…” anticipato da due singoli, la title track e “Fire, ready, aim” - sarà in Italia per due date con il “Hella mega tour”, entrambe in compagnia dei Weezer: le band di Billie Joe Armstrong e Rivers Cuomo saranno a Milano il prossimo 10 giugno e a Firenze l’11 giugno in occasione dell'edizione 2020 di Firenze Rocks.

Ecco un video live dell’esibizione dei Green Day al The Kevin & Bean Show: