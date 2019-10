I Blink-182 hanno suonato ‘Skulls’ dei Misfits travestiti da Joker. Video

La band pop punk californiana è stata protagonista, lo scorso 26 ottobre, sul palco del Fonda Theatre di Los Angeles per l’Halloween Costume Ball di KROQ. I Blink -182, per l’occasione, si sono presentati in scena truccati e travestiti come Joker e hanno suonato dal vivo la cover di ‘Skulls’ - brano dei Misfits contenuto nel disco “Walk among us” del 1982.

Ecco il video live:

Mark Hoppus e compagni hanno offerto al pubblico l’esecuzione dal vivo anche di loro brani, da pezzi storici come "All the Small Things” a canzoni estratte dal loro più recente album “Nine” (qui la recensione), pubblicato lo scorso settembre - a tre anni di distanza dal precedente "California" del 2016 - e anticipato dai singoli “Blame it on my youth”, “Generational divide”, “Happy days”, “Darkside" e "I really wish I heated you”.

Di seguito, la canzone "Skulls" dei Misftis del 1982: