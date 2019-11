La storia di "Titanic" di Francesco De Gregori

Il 1982 è l’anno della storica partita a carte in aereo tra Pertini e Bearzot e di quella, indimenticabile, in cui gli Azzurri divennero Campioni del Mondo battendo la Germania 3-1.

In un’epoca in cui tutto sembrava possibile e a portata di mano, De Gregori pubblica un album dedicato al celebre naufragio del 1912.

Dopo una pausa artistica di quasi tre anni, il cantautore romano apre gli anni Ottanta ispirandosi alla tragedia del famoso transatlantico per raccontare qualcosa di più sottile.

Il Titanic diventa la metafora adatta per denunciare le ingiustizie sociali e differenze di classe che iniziavano a emergere proprio con il boom della “Milano da bere”, nonché della corruzione e del degrado morale di una società sempre più allo sbando.

Centrale, in questo senso, è proprio il trittico dato da L’abbigliamento di un fuochista, Titanic e I muscoli del capitano, tre brani che nascono in seguito alla lettura de L’affondamento del Titanic di Hans Magnus Enzenberger.

Sono tracce che raccontano la storia di un’umanità destinata ad affondare, nonostante il clima di spensieratezza e di leggerezza in cui sembra muoversi, almeno in una prima fase.

CONTINUA A LEGGERE SU DEAGOSTINIVINYL.COM