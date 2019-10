La storia di "Diario di viaggio della Festa Mobile"

Non poteva esserci titolo più azzeccato per questo concept album datato 1973. Si tratta, infatti, di un vero e proprio viaggio in cui il gruppo, per metà pugliese, ci prende per mano e ci accompagna lungo cinque tracce di prog melodico.

"Diario di viaggio della Festa Mobile" è un disco arioso, in cui le atmosfere cupe lasciano spazio a squarci di luce improvvisi.

I fratelli Francesco e Giovanni Boccuzzi, originari di Monopoli, fondano il gruppo insieme al chitarrista Alessio Alba, al cantante Renato Baldassarri e al batterista Maurizio Cobianchi.

La Festa Mobile, questo il nome del progetto, si mette all’opera e pubblica per la RCA queste cinque composizioni ben calibrate, in cui non manca una buona dose di calore emotivo.

CONTINUA A LEGGERE SU DEAGOSTINIVINYL.COM