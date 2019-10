Liam Gallagher esegue ‘Once’ al Tonight Show di Jimmy Fallon. Video

Ospite al Tonight Show di Jimmy Fallon lo scorso lunedì, l’ex frontman degli Oasis ha eseguito dal vivo il brano “Once”: il singolo, uscito il 26 luglio, è estratto dall’album di Liam Gallagher “Why me? Why not?” (qui la recensione).

Dal mese prossimo il più giovane dei fratelli Gallagher - che lo scorso agosto è stato protagonista di un set acustico per gli MTV Unplugged - sarà in tour per presentare dal vivo la sua più recente fatica discografica, toccando diverse città del Regno Unito e dell’Europa, passando per l’Italia dove terrà due concerti il prossimo febbraio: al Palazzo dello Sport di Roma, il 15 febbraio, e al Forum di Assago (Milano) il 16 febbraio.