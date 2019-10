Billie Eilish si è esibita in acustico a Los Angeles. Video

La diciassettenne cantante californiana è stata ospite dell’Unicef Masquerade Ball e ha tenuto un set acustico presentando alcuni dei suoi brani dal vivo. All’evento per Unicef Next Generation, svoltosi a Los Angeles, Billie Eilish - accompagnata alla chitarra - ha eseguito alcune delle sue canzoni, tra cui “All the good girls go to hell” e “Bad Guy” estratte dal disco “When we all fall asleep, where do we go?"

Ecco una clip che raccoglie alcuni video realizzati durante la serata in cui la voce di “Bad guy” si è esibita in acustico:

Ne giorni scorsi il fratello di Billie Eilish - che sarà protagonista sul palco degli dell'I-Days Festival a Milano il prossimo 17 luglio - ha raccontato di essere al lavoro con la sorella sull’ideale seguito del disco di debutto della cantante californiana. Finneas O’Connell - che recentemente ha dato alle stampe il suo EP di debutto “Blood harmony” all'inizio del mese corrente - ha firmato la produzione dell'album di Eilish “When we all fall asleep, where do we go?” e ha collaborato come autore e co-autore insieme alla voce di “Bad guy.