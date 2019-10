The Struts stasera in concerto a Milano, tutto quello che c'è da sapere

E' programmata per questa sera al Fabrique di Milano l'unica data italiana per il 2019 dei The Struts, ultimo appuntamento del tour europeo della band britannica capitanata dal frontman Luke Spiller.

Le porte del Fabrique, locale di via Fantoli 9 a Milano (raggiungibile dalla tangenziale est, uscita CAMM), apriranno alle 19.00: il primo opener, lo scozzese Kyle Falconer, salirà sul palco alle 19,30, mentre i londinesi King Nun saranno di scena alle 20 e 10. Lo show degli Struts avrà invece inizio alle 21 e 15.

La formazione di Derby, quasi sicuramente, imposterà lo show sul canovaccio già collaudato nel corso delle passate date nel Vecchio Continente, con l'apertura affidata a "Primadonna Like Me" e alla hit "Body Talks", seguite da "Kiss This", "In Love With a Camera", "Fire", "One Night Only", "Dirty Sexy Money", "Tatler Magazine", "The Ol' Switcheroo", "Black Swan", "Roll Up", "I Do It So Well", la cover dei View "Same Jeans", "Put Your Money On Me" e "Where Did She Go", con "Ashes" e "Could Have Been Me" a chiudere il set nei bis, dove - probabilmente - potrebbe essere inserita anche la cover del classico degli AC/DC come successo in occasione della data a Colonia, in Germania, dello scorso 25 ottobre.

I biglietti sono ancora disponibili sul circuito TicketOne e presso tutte le altre piattaforme addizionali al prezzo di 29,90 euro diritti di prevendita inclusi ma escluse eventuali commissioni addizionali.