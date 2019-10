Taylor Hawkins, ascolta la collaborazione con Dave Grohl su 'Middle Child'

Dopo la title track è stata resa disponibile in Rete una nuova anticipazione da "Get The Money", la terza prova solista del batterista dei Foo Fighters Taylor Hawkins realizzata con i Coattail Riders: alla registrazione del brano - dalle spiccate atmosfere rock anni Settanta - ha preso parte anche alla chitarra Dave Grohl.

Atteso nei negozi per il prossimo 8 novembre, "Get The Money" è stato realizzato con il contributo di tutti i Foo Fighters e di star come Roger Taylor (Queen), Joe Walsh (Eagles), Duff McKagan (Guns N' Roses), Nancy Wilson, Chrissie Hynde (Pretenders), Perry Farrell (Jane's Addiction), LeAnn Rimes e molti altri.