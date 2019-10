Slayer, a fine novembre l'addio alle scene

Gli Slayer hanno annunciato l'ultima tranche di date del loro tour di addio alle scene: la stringa di date che preluderà al ritiro definitivo del gruppo di Tom Araya vedrà la formazione di "Show No Mercy" dividere i palchi con ospiti d'eccezione come Primus, Ministry e Phil Anselmo and the Illegals, coinvolti nel tour come spalle di lusso. Durante i proprio opening set la band del già frontman dei Pantera eseguirà solo canzoni appartenenti al repertorio del gruppo nel quale militavano i compianti Dimebag Darrell e Vinnie Paul.

La serie di date prenderà il via il prossimo 2 novembre all'Explore Asheville Arena di Asheville, in Carolina del Nord, per poi proseguire per sedici tappe prima del doppio appuntamento conclusivo al Forum di Los Angeles, città natale del gruppo, il 29 e 30 novembre.

Il tour d'addio degli Slayer ha fatto tappa in Italia lo scorso 20 novembre al Forum di Assago, a Milano: per aprire lo show della veterana formazione trash metal, attiva dai primissima anni Ottanta, furono chiamati Lamb Of God, Anthrax e Obituary.