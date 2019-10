Zucchero, nel nuovo album 'D.O.C.' collaborazioni con De Gregori, Van De Sfroos e Rag'N'Bone Man

In attesa che il prossimo 8 novembre venga spedito sui mercati l'ideale successore di "Black Cat" del 2016, Zucchero ha svelato i coautori impiegati nella stesura dei brani scelti per "D.O.C.", il nuovo album dell'artista emiliano: a coadiuvare la voce di "Partigiano reggianio" nella scrittura delle canzoni sono intervenuti Francesco De Gregori (in "Tempo al tempo"), Davide Van De Sfroos (per "Testa o Croce"), Pasquale Panella e Daniel Vuletic (in "La canzone che se ne va"), il britannico Rag’N’Bone Man, Steve Robson e Martin Brammer (per "Freedom"), F. Anthony White e Mo Jamil Adeniran (in "Vittime del Cool") e la scandinava Frida Sundemo (per "Cose che già sai").

Ecco, di seguito, la tracklist di "D.O.C.":

“Spirito nel buio”

“Soul Mama”

“Cose che già sai” feat Frida Sundemo

“Testa o croce”

“Freedom”

“Vittime del Cool”

“Sarebbe questo il mondo”

“La canzone che se ne va"

“Badaboom (Bel Paese)”

“Tempo al tempo”

“Nella tempesta”

“My Freedom” (bonus track)

“Someday” (bonus track)

“Don’t let it be gone” feat Frida Sundemo (bonus track)

Il tour mondiale di Zucchero prenderà il via il prossimo 6 giugno dalla Royal Concert Hall di Glasgow, in Scozia: le uniche date italiane per il momento confermate sono fissate per i prossimi 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30 settembre e 2, 3 e 4 ottobre all'Arena di Verona.