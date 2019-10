Eric Bell (Thin Lizzy): "I Metallica sono una manica di bastardi"

Nel febbraio 1999 i Metallica pubblicarono come singolo la loro interpretazione del traditional irlandese “Whiskey in the Jar”, inclusa nell'album di cover “Garage Inc.”. Nel 2000, i Metallica per questa cover si aggiudicarono il Best Hard Rock Performance Grammy.

La versione più nota di “Whiskey in the Jar” è quella fatta nel 1973 dai Thin Lizzy di Phil Lynott. Il chitarrista dei Thin Lizzy, Eric Bell, ha ricordato all’Irish Sun quella volta che la band statunitense lo invitò a suonare il brano con loro in concerto a Dublino nel luglio 1999.

Ma qualcosa non andò come Bell se lo era immaginato. Lui, infatti, si attendeva, oltre all'onore di suonare con una band di così grande successo, anche di essere pagato per farlo. Anche se, a dire il vero, un accordo non venne mai ratificato nero su bianco.

Dice Bell:

“Ma mi hanno consegnato una grossa pila di magliette, portachiavi e cappellini dei Metallica. Non mi hanno pagato un cazzo. E se ne andarono. Solo quando ero seduto in automobile sulla strada di casa mi sono reso conto che non mi avevano pagato. Pensavo di ricevere qualcosa dopo, ma non niente”.

Bell ha aggiunto che qualcuno del suo entourage ha cercato di mettersi in contatto con i Metallica per vedere cosa avevano intenzione di dargli, ma non sono stati in grado di contattare nessuno.