Nick Mason parla di “A Momentary Lapse of Reason”

In una intervista rilasciata alla rivista britannica Uncut il batterista dei Pink Floyd Nick Mason ha ammesso che “A Momentary Lapse of Reason”, il primo album dei Pink Floyd senza Roger Waters, si era trasformato in un affare ‘esagerato’. Il disco venne pubblicato nel 1987, dopo che Waters se ne andò e durante la seguente disputa legale per impedire alla band di continuare sotto la guida di David Gilmour.

Dice Mason:

"Non è che non volessi continuare - l'ho fatto - ma non credo che mi importasse così tanto come importava a David. Saremmo stati in parte negli studi di registrazione e in parte nell'ufficio degli avvocati. 'Roger stava per essere diffidato?' E la risposta era, ovviamente, perché lui aveva lasciato la band e l'unica cosa chiara in tutti i nostri accordi contrattuali era che se qualcuno se ne andava, o se ne andavano, la band continuava senza di loro... Questo dava a me e a David l'autorità di andare avanti”.