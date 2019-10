Mika in tour in Italia: come effettuare il cambio di nominativo del biglietto

Il prossimo 26 novembre partirà da Ancona il tour italiano 2019/2020 di Mika: come da disposizioni in vigore dallo scorso mese di luglio per contrastare il fenomeno del secondary ticketing, i biglietti per gli show italiani del cantante anglo-libanese saranno nominali.

"Ai concerti di Mika sarà d’obbligo il biglietto nominale, per contrastare ogni forma di speculazione e il fenomeno del secondary ticketing", ha spiegato al proposito il promoter delle date italiane dell'artista, il patron di Barley Arts Claudio Trotta: "L’invito è sempre quello di diffidare dai circuiti di vendita alternativi e non comunicati tramite i suoi canali ufficiali".

Come hanno fatto sapere gli organizzatori, il cambio nominativo potrà essere effettuato a partire da circa un mese prima del concerto fino al giorno prima: le tempistiche esatte per ogni data saranno pubblicate sui siti dei singoli circuiti di biglietteria ufficiali. Sarà possibile fare un solo cambio nominativo a biglietto. Sul sito dell'operatore di vendita primario sarà presente un link seguendo il quale si potrà procedere in autonomia al cambio di nominativo, in modo da produrre una ricevuta con il nuovo nominativo da stampare. Il nuovo intestatario dovrà portare la ricevuta al concerto ed esibirla insieme al biglietto originale e al proprio documento di identità. La ricevuta non sostituisce il biglietto originale, che deve essere sempre presente.

La nominatività riguarda l'acquirente, ovvero chi ha effettuato la transazione al momento dell'acquisto: non è necessario che ogni spettatore abbia il biglietto intestato a sé stesso, ma basterà che all'ingresso sia accompagnato dall’acquirente il cui nome appare sul biglietto. Il cambio nominativo sarà quindi da effettuare esclusivamente nel caso in cui l’acquirente non fosse presente al concerto, oppure se tutti i partecipanti non potessero presentarsi insieme a lui agli ingressi del palazzetto. Non sarà possibile fare il cambio nominativo sui biglietti emessi in cassa il giorno del concerto.