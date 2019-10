Tame Impala, ascolta il nuovo singolo "It might be time"

Dopo la conferma nei giorni scorsi del nuovo album "The slow rush", la band australiana ha rivelato nuovi dettagli sul seguito di "Currents" del 2015 “The slow rush" uscirà il 14 febbraio 2020, è stato registrato tra Los Angeles e lo studio del leader Kevin Parker a Fremantle,in Australia, contiene dodici brani, si può ascoltare il primo singolo "It might be time". Ha dichiarato Kevin Parker:

Molti dei brani sostengono l’idea del tempo che passa, di quando vedi la tua vita passarti davanti rapidamente e sei in grado di vederla in modo chiaro. Sono stato spazzato via da quest’idea del tempo che passa. C’è qualcosa di veramente entusiasmante in tutto ciò.